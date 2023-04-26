زلزال يضرب أضنة التركية قرب الحدود السورية

قالت وكالة إدارة إزالة عواقب الكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD)، إنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة في ولاية أضنة التركية.

وذكرت الإدارة في تغريدة على تويتر، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 07:48 بتوقيت موسكو. ووقع مركز الهزات على عمق 7 كيلومترات.

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ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

في 6 فبراير، وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة بفاصل تسع ساعات في ولاية كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر بهذه الهزات الأرضية، السكان في 11 ولاية في تركيا وكذلك في الدول المجاورة وخاصة سوريا حيث تسببت الهزات بدمار وسقوط قتلى.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن"، ووفقا لها بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير 50.7 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي