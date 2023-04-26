اليابان تريد اعتماد وثيقة إضافية حول عدم الانتشار في قمة السبع

أفادت قناة "NHK" بدعوة حكومة اليابان برئاسة فوميو كيشيدا إلى اعتماد وثيقة بشأن أهمية نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي في القمة المقبلة لمجموعة السبع الكبار.

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وأضافت القناة أن الحديث يدور عن اعتماد وثيقة منفصلة عن البيان الختامي. وأوضحت أن طوكيو تبحث هذه المبادرة مع ممثلي الدول الأخرى لمجموعة السبع الكبار، مشيرة إلى أن اليابان كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تضررت من الاستخدام العسكري للأسلحة النووية تريد بهذه الصورة أن ترسل إشارة حول ضرورة تنشيط جهود نزع السلاح النووي وعدم الانتشار إلى المجتمع الدولي.

وتترأس اليابان العام الجاري مجموعة السبع الكبار. وفي الفترة بين 19 و21 مايو القادم ستستضيف مدينة هيروشيما التي تعرضت في 6 أغسطس عام 1945 للقصف الذري الأمريكي، قمة لمجموعة السبع الكبار.

ونفذت الولايات المتحدة الضربتين الذريتين لهيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية وكان هدفهما الرسمي المعلن تسريع استسلام اليابان. وأصبحت الضربتان المثال الوحيد لاستخدام الأسلحة النووية في تاريخ البشرية. وأسفر انفجار القنبلة الذرية الأمريكية في هيروشيما عن مقتل ما بين 70 و100 ألف شخص في آن واحد، فيما توفي العديد من الناجين لاحقا من المرض الإشعاعي والآثار الأخرى للقصف. تجاوز العدد الإجمالي لضحايا الهجوم الذري على هيروشيما، حسب آخر البيانات، 308 آلاف شخص. أما مدينة ناغازاكي فتعرضت لقصف ذري آخر في 9 أغسطس 1945، مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص لحظة الانفجار والتدمير الكامل تقريبا للمدينة. وتتجاوز حصيلة ضحايا هذا القصف 175 ألف شخص.

المصدر: تاس