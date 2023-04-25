تظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل مع بدء احتفالات "يوم الذكرى"

تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس مساء الثلاثاء في تل أبيب، تزامنا مع بدء احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس إسرائيل.

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو والذي يعتبره منتقدوه مناهضا للديمقراطية.

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ورفع المحتجون الأعلام الإسرائيلية ورددوا شعار "الديمقراطية" قبل حفل لمغنين شعبيين على غرار ما تشهده مدن أخرى في البلد حيث أقيمت منصات وحفلات موسيقية مفتوحة في الشوارع.

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوحدة في كلمة بثّت على شاشة عملاقة في بداية الحفل في القدس.

وأقيم الحفل بدون وقوع حوادث رغم مخاوف من أن يعطله نشطاء مناهضون للإصلاح القضائي.

وفي غضون ذلك، يعتزم مؤيدو الإصلاح التجمع مساء الخميس أمام الكنيست (البرلمان).

ومنذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر.

وأعلن نتنياهو في 27 مارس "تعليق" الإصلاح لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم.

وبالنسبة إلى الحكومة، يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، ويؤكد منتقدو الإصلاح أنه يهدد بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية.

المصدر: أ ف ب