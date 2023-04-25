نتنياهو: هذا العام أكثر من أي وقت مضى علينا أن نتذكر أننا جميعا إخوة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على "شعب إسرائيل هذا العام أكثر من أي وقت مضى أن يتذكر أننا جميعا إخوة"، وذلك في خضم أزمة سياسية حادة بسبب مشروع لإصلاح القضاء.

وفي كلمة له في مراسم "يوم الذكرى"، قال نتنياهو: "هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، في يوم الذكرى لشجاعة أمتنا، سوف نتذكر أننا إخوة: يهود، دروز، مسلمون، بدو، مسيحيون وشركس.. إخوة في الخدمة، إخوة في السلاح، وإخوة في الدم".

وأشار إلى أن "هذه هي الروح الحقيقية لشعبنا.. سنقف معا كأخوة"، مضيفا: "معا سنقف كأخوة، ونضمن استقلالنا من جيل إلى جيل.. معا سنقف كأخوة، وسوف نحني رؤوسنا تكريما لبطولة الذين سقطوا".

بدأ الإسرائيليون مساء الاثنين الاستعدادات لإحياء "يوم الذكرى" اليوم الثلاثاء، على أن تليه غدا الأربعاء احتفالات بـ"الذكرى الـ75 لقيام دولة إسرائيل".

ومساء أمس، دوت صافرات الإنذار في إسرائيل من أجل الوقوف دقيقة صمت "إحياء لذكرى ضحايا الهجمات والجنود الذين سقطوا دفاعا عن إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "أ ف ب"