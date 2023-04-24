الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى "حوار يهودي عالمي"

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن خطط لإنشاء "المجلس العالمي للحوار اليهودي"، قائلا إنه "مكان للمشاركة في مناقشات حساسة واستراتيجية حول أكثر القضايا تعقيدا التي تواجه شعبنا".

وفي كلمة أمام الاتحادات اليهودية في الجمعية العامة لأمريكا الشمالية في تل أبيب، أشار هرتصوغ إلى أن "إسرائيل والمجتمعات اليهودية في الشتات يزدادان بعدا عن بعضهما البعض"، معتبرا أنه "لا يوجد تهديد وجودي أكبر لشعبنا من التهديد الذي يأتي من الداخل... الحقيقة هي أننا نبتعد عن بعضنا البعض داخل مجتمعاتنا اليهودية. الفجوات بيننا تتسع. وفي بعض المسائل الأكثر أهمية، لا يمكننا الاتفاق. ولكن ما يثير القلق بشكل أشد من وقت لآخر هو أننا غير قادرين حتى على النقاش".

وقال هرتصوغ إن المبادرة ستكون "أول مجلس عالمي من نوعه للحوار اليهودي والذي سيسمح لمنتديات غير حزبية وغير سياسية بخوض مناقشات جادة وحساسة واستراتيجية حول القضايا الأكثر تعقيدا وإلحاحا التي تواجه شعبنا".

وشدد على أن الشعب اليهودي يحتاج إلى "مكان يمكننا فيه أن نجتمع للاستماع إلى بعضنا البعض"، مضيفا: "أينما كان، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) كان يستمع".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"