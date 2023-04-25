لافروف لوفد إسرائيل المنسحب من اجتماع مجلس الأمن: قضية فلسطين على جدول الأعمال منذ عقود

ذكّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وفد إسرائيل الذي انسحب من اجتماع مجلس الأمن احتجاجا على جدول الاجتماع الذي بحث القضية الفلسطينية، بأن هذا الجدول صيغ منذ عقود ولا جديد فيه.

وأضاف لافروف: "قال مندوب إسرائيل إنه لا يمكن أن يشارك في عمل معاد لإسرائيل في مثل هذا اليوم، فيما لم يكن هذا العمل معاديا لإسرائيل. عقد الاجتماع على أساس بند مدرج في جدول أعمال مجلس الأمن، وجدول الأعمال هذا صيغ منذ عقود، والقضية الفلسطينية هي البند المدرج منذ أطول فترة، ولم يتم حلها من قبل أحد ولا بأي شكل".

وأكد لافروف أنه تم بحث جدول أعمال مجلس الأمن مسبقا، ولم يعترض أحد على بحث مشاكل الشرق الأوسط يوم الثلاثاء، بما فيها القضية الفلسطينية.

المصدر: نوفوستي