لافروف: الأحداث في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية أجّجت التوتر في المنطقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، فاقمت التوتر في المنطقة إلى مستوى خطير للغاية.

وقال لافروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية": "الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وعلى طول خط فك الاشتباك بين إسرائيل ولبنان وسوريا، فاقمت التوتر إلى مستوى خطير للغاية".

وأضاف لافروف أنه "منذ بداية العام، قُتل أكثر من 100 فلسطيني وسقط آلاف الجرحى نتيجة الغارات العسكرية على جنين وأريحا ونابلس والحوارة، والمواجهات التي انتهكت حرمة المقدسات، كما يزداد عدد الضحايا الإسرائيليين".

المصدر: نوفوستي