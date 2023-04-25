وزير الدفاع الإيراني: طهران وموسكو تبذلان الجهود اللازمة للتطبيع بين تركيا وسوريا

أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، بذل إيران وروسيا الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن المفاوضات الرباعية بين روسيا وإيران وتركيا وسوريا جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة.

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وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا أن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة.

جدير بالذكر أن موسكو استضافت يوم الثلاثاء اجتماعا رباعيا لوزراء دفاع روسيا وإيران وتركيا وسوريا.

المصدر: "فارس نيوز"