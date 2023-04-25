بيسكوف: الظروف ليست في صالح صفقة الحبوب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الظروف المترتبة حتى الآن ليست في مصلحة صفقة الحبوب، "فهي حتى الآن لم تنفذ بشكل تام كحزمة متكاملة".

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "أما بالنسبة للصفقة، فالحقيقة أنها على الرغم من مرور الكثير من الوقت، إلا أنها لم تنجز ولم تنفذ بالكامل وهي لم تكتسب شكل الحزمة المتكاملة بعد. تلك الشروط التي تعنينا لم تنفذ. لذلك، نقول – الظروف لم تترتب بعد لصالح هذه الصفقة. دعونا نستمر بالمراقبة".

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وشدد بيسكوف على أن أزمة الغذاء العالمية ليست نتيجة مباشرة لفقدان الحبوب الأوكرانية والحبوب الروسية من السوق.

وقال: "ربما كان ذلك أحد العوامل المؤثرة، لكنه ليس حاسما. أصل المشكلة مختلف، وقد أوضح الجانب الروسي ذلك مرات كثيرة".

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز تنسيق مشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

المصدر: وكالات