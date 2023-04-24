بيسكوف: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ بنودها

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

كما شدّد على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة، إلا أن هذا لا يتم بفضل مساعي الأمم المتحدة.

وأشار وزراء الزراعة في مجموعة السبع، في وقت سابق، إلى أهمية صفقة الحبوب ودعموا بقوة "تمديدها وتنفيذها الكامل وتوسيعها".

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المصدر: غازيتا.رو