بريطانيا.. لجنة تحقيق بالاستجابة لكورونا تطالب وزراء حزب المحافظين بتسليم رسائل "واتسآب"

قالت هيذر هاليت، رئيسة لجنة تحقيق بريطانية، إنه سيتعين على وزراء حزب المحافظين وكبار الخدمة المدنية، تسليم رسائل الـ"واتسآب" الخاصة بهم إلى لجنة تحقيق كوفيد-19.

وأوضحت هاليت، أنها ستستخدم سلطاتها للمطالبة بالوصول إلى الرسائل من الوزراء وجميع كبار المسؤولين المشاركين في الاستجابة للوباء.

ويأتي ذلك بعد كشف عن رسائل وزير الصحة السابق مات هانكوك على "واتسآب" مع رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ، ووزير الخزانة سيمون كيس وآخرين في الحكومة.

وأعلن جونسون عن التحقيق العام الرسمي في تعامل المملكة المتحدة مع أزمة كوفيد قبل عامين تقريبا، لكن جلسات الاستماع العامة الكاملة لم تبدأ بعد.

وقالت هاليت: "ما يمكنني فعله هو طمأنة المنكوبين أن هذا الاستفسار في طور الحصول على جميع رسائل واتسآب ذات الصلة من جميع المجموعات ذات الصلة، وليس فقط تلك الواردة من هانكوك.. وبالتالي، فإن هذا التحقيق سيجري تحقيقا كاملا وشاملا وتحليلا لما تعنيه الرسائل لعامة الناس في المملكة المتحدة".

وتتمتع هاليت بصلاحية إجبار الشهود على تسليم اتصالاتهم، إذا لزم الأمر، بموجب التشريع الذي يحكم التحقيقات العامة.

وبينما كان وزير حزب المحافظين وكبار المسؤولين يدركون أن أفعالهم ستخضع للتدقيق، يبدو أن البعض افترض أن رسائلهم النصية على واتساب ستظل سرية.

المصدر: "الإندبندنت"