زاخاروفا حول عدم إصدار واشنطن تأشيرات للصحفيين الروس: لن يبقى دون رد

أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تترك دون رد عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس لمرافقة الوزير سيرغي لافروف في رحلته إلى نيويورك.

وقالت زاخاروفا في حوار تلفزيوني اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، وبعد ذلك سيعقد وزير الخارجية سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا ختاميا على منصة الأمم المتحدة. أعتقد أن هذا الموضوع سيحصل على تغطية إضافية هناك".

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وتابعت: "بالتأكيد، لن يبقى ذلك دون رد.. وتفهمون جيدا بحق من سيكون الرد".

وفي وقت سابق أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا ستحتج لدى واشنطن على عدم إصدارها تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين للافروف، فيما وعد لافروف نفسه أن روسيا "لن تنسى ولن تسامح" هذا التصرف.

المصدر: "تاس"