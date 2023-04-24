ريابكوف: سنحتجّ لواشنطن على عدم إصدارها تأشيرات للصحفيين الروس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستحتج لدى واشنطن على عدم إصدارها تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك.

وقال نائب وزير الخارجية للصحفيين، يوم الاثنين: "ليس بوسعي أن أحدد مستوى خطوتنا، لأن ذلك يتوقف على جدول أعمال القسم المختص في موسكو".

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وأضاف أن "وفدنا موجود هنا، ولكننا سنقوم بخطوتنا، وسنقدم احتجاجا بهذا الصدد وسنعبر عن رفضنا لما يحدث".

يذكر أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل يوم الاثنين إلى مقر الأمم المتحدة، ليترأس جلسات مجلس الأمن الدولي.

ولم يرافق الصحفيون الوزير في رحلته بعد أن رفضت واشنطن إصدار التأشيرات للصحفيين.

المصدر: نوفوستي