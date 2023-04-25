"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يحاول كسب أربعة حلفاء لروسيا والصين

كتبت صحيفة "Politico" نقلا عن تقرير سري أن الاتحاد الأوروبي يسعى لكسب حلفاء تقليديين لروسيا والصين وخاصة البرازيل وتشيلي ونيجيريا وكازاخستان.

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وقالت: "وزع مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقريرا سريا... يكشف بالتفصيل عن العديد من الخطط الفردية لاستعادة - أو الاحتفاظ – بـ 4 "دول ذات أولوية" رئيسية تقع على حدود تحالف بقيادة الغرب الذي يسعى لعزل روسيا وتسليح أوكرانيا وردع الصين. وهذه الدول هي: البرازيل وتشيلي ونيجيريا وكازاخستان".

وأضافت الصحيفة أن كلا من هذه الدول الأربع تمثل نقطة ارتكاز محتمل بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المناطق التي يتنافس فيها الغرب على النفوذ مع روسيا والصين. وذكرت أن البرازيل وتشيلي تقعان في أمريكا اللاتينية الغنية بالموارد الطبيعية، في حين أن نيجيريا هي القوة الاقتصادية لغرب إفريقيا. أما كازاخستان فلديها احتياطيات من النفط والغاز في آسيا الوسطى.

المصدر: نوفوستي