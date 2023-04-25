ماسك يعلق بكلمتين على مقال حول "الهجوم المضاد" الأوكراني

وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقالا نشره موقع "بوليتيكو" وتحدث عن توقعات واشنطن القاتمة بشأن مصير الهجوم الأوكراني المرتقب، بأنه "غني المضمون".

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وذكر المقال أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى أن يؤدي الهجوم المضاد الأوكراني في حال فشله، إلى انتقادات لبايدن وسياساته في الداخل والخارج.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، لفت ديفيد ساكس رجل الأعمال الأمريكي انتباه صديقه ماسك إلى مقال "بوليتيكو"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت حتى وقت قريب "تؤكد أن النصر (الأوكراني) مضمون"، أما الآن، فإن "الإدارة تشعر بالقلق بشأن احتمال الفشل".

وعلق ماسك على تغريدة ساكس بقوله "مقال غني المضمون".

وصرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني مقرر في 30 أبريل.

ويرى مراقبون كثيرون أنه لا ينبغى تصديق تلك التصريحات المتناقضة الصادرة عن كييف وواشنطن، إذ أنها قد تكون جزءا من حملة تضليل.

المصدر: "نوفوستي"