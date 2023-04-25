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إيلون ماسك: هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في "تويتر"

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إيلون ماسك: هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في
RT
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيعمل على تحسين الشفافية والإنصاف على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال ماسك في تغريدة على منصته يوم الاثنين: "نعمل على تحسين الشفافية والإنصاف بسرعة على هذه المنصة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

ويأتي تصريح إيلون ماسك بعد أربعة أيام منذ الإعلان عن تجريد من لم يدفع الاشتراك المخصص لتوثيق الحسابات على "تويتر" من العلامة الزرقاء منذ 20 أبريل 2023.

وجعل "تويتر" علامة التوثيق الزرقاء ميزة رئيسية ضمن عرض الاشتراك في "تويتر بلو"، الذي بدأ ماسك تسعيره مقابل 8 دولارات شهريا و84 دولارا سنويا.

المصدر: RT  + "تويتر"

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