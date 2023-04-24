الكرملين: العالم أغنى بكثير من الغرب

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تفتح اتجاهات جديدة أمام تجارتها ونشاطها الاقتصادي، وأن العالم بإمكانياته أغنى بكثير من الغرب.

وقال خلال حوار مع الطلاب الروس في "ماراثون المعرفة": "عزلة روسيا هي كذبة أخرى تتكرر مثل المانترا (التعويذة). نحن نشارك في العديد من الاتحادات التكاملية، وأشكال التعاون".

وأضاف: "العالم أكبر بكثير وأكثر تنوعا من "مجموعة السبع" أو الغرب المتضامن. الآن نحن نفتح اتجاهات بديلة أمام التجارة والتعاون الاقتصادي، ونبحث عن شركاء جدد... العالم أغنى بكثير بإمكانياته، من الغرب المتكتل".

تجدر الإشارة إلى أن "ماراثون" المعرفة فعالية عامة تتاح المشاركة فيها للطلاب والشباب والصحفيين، لحوار أرفع المسؤولين في البلاد، وألمع العلماء والعسكريين ورجال الأعمال والفنانين، للوقوف معهم على مقومات نجاحهم الشخصي، وما حققوه في مناصبهم ومواقعهم.

المصدر: نوفوستي