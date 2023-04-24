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لافروف: واشنطن وحلفاؤها يدفعون بقوات كبيرة لتقويض منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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لافروف: واشنطن وحلفاؤها يدفعون بقوات كبيرة لتقويض منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Globallookpress MFA Russia
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن وحلفاءها يدفعون بقوات كبيرة لتقويض التعددية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهدم التوافق الراسخ هناك.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن بقوات كبيرة من أجل تقويض التعددية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تشكل فيها نظام تعاون مفتوح وناجح في مجال الاقتصاد والأمن عمّ دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مدى عقود".

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وأشار إلى أن نظام التعاون هذا مكّن من تطوير نهج إجماع يناسب أعضاء "آسيان" العشرة وشركاءهم في الحوار، بمن فيهم روسيا والصين والولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، مما يضمن تعددية شاملة حقيقية.

وأضاف: "واشنطن بطرحها "استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ"، اعتمدت مسارا لهدم هيكلية التوافق الراسخ هذه".

المصدر: نوفوستي

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