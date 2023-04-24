لافروف: واشنطن وحلفاؤها يضربون كل من لا يجاري المصالح الأنانية لـ"المليار الذهبي"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة أوغلت في تدمير العولمة، التي تم أشادت بها لسنوات عديدة باعتبارها أعلى خير للبشرية جمعاء.

وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعالة وحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "في محاولة يائسة لتأكيد هيمنتها من خلال معاقبة العصاة، سعت الولايات المتحدة إلى تدمير العولمة، التي طالما أشادت بها لسنوات عديدة باعتبارها أسمى خير للبشرية جمعاء، وتخدم النظام متعدد الأطراف في الاقتصاد العالمي".

وشدد لافروف على أن "واشنطن وعموم الغرب الذي يطيعها يستخدمون "قواعدهم" كلما احتاجوا إلى تبرير خطواتهم غير المشروعة ضد من يبنون سياساتهم وفق القانون الدولي ويرفضون اتباع المصالح الأنانية لـ"المليار الذهبي".

المصدر: RT