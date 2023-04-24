حاملة الطائرات البريطانية "أمير ويلز" تتحول إلى "قطع غيار"

يتم تفكيك حاملة الطائرات البريطانية Prince of Wales، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني، وأمضت وقتا أطول في الإصلاح منها في البحر.

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جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة The Telegraph، نقلا عن مصدر بالبحرية البريطانية، حيث سيتم استخدامها كقطع غيار لأجزاء السفن من نفس الفئة توفيرا للوقت والمال.

وكانت حاملة الطائرات تتعطل باستمرار، وفي أغسطس 2022 واجهت مشكلات ميكانيكية، بمجرد انتقالها للمشاركة في التدريبات مع الولايات المتحدة.

وقد بدأت حاملة الطائرات البريطانية "أمير ويلز" تجاربها البحرية في سبتمبر 2019، ووصلت لأول مرة إلى مقرها الجديد في بورتسموث في نوفمبر 2019، وصادف تاريخ تشغيل السفينة الذكرى 78 لغرق سلفها وهي سفينة حربية من حقبة الحرب العالمية الثانية فقدت أثناء القتال في عام 1941، وهي ثامن سفينة تابعة للبحرية الملكية تحمل اسم "أمير ويلز".

المصدر: RT