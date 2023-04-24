مساعد ملكي سابق يكشف عن العلامة الخفية لمعرفة إذا الملك تشارلز مستاء

كشف كبير الخدم الملكي السابق الذي عمل سابقا مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا عن كيفية معرفة ما إذا كان الملك مستاء.

وقال غرانت هارولد، الذي عمل مع أمير ويلز ودوقة كورنوال آنذاك من 2004 إلى 2011، إنه لم ير الملك يغضب أبدا لكنه رآه عندما كان يعاني من التوتر، مشيرا إلى أنه حتى بعد أكثر من عقد منذ أن عمل آخر مرة مع الزوجين، يمكنه معرفة متى يكون الملك "غير سعيد" بمجرد مشاهدته على التلفزيون.

وكشف أنه عندما يكون الملك مستاء يبدأ في الالتفات يسارا ويمينا.. سوف يتململ قليلا وينظر في كل مكان"، مضيفا: "يبدو وكأنه غير مرتاح في الكرسي الذي يجلس عليه، لكنه في الواقع ليس سعيدا".

وقال كبير الخدم السابق إن أكثر فترة رأى فيها الملك متوترا كانت الفترة التي تلت وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، مبينا أنه "عندما ماتت الملكة ورأينا حادثة القلم، شعرت به حقا في ذلك الوقت.. بدا أن تشارلز غاضب وفقد أعصابه بسبب تسرب حبر القلم".

وأضاف: "هو فقد كلا الوالدين بهذه السرعة، ثم اضطر إلى الاستمرار في القيام بالأشياء أمام الناس، ربما هذه اللحظات كانت أكثر الأوقات المثيرة للتوتر له".

المصدر: "الإندبندنت"