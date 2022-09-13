"يا إلهي أكره ذلك".. تسرب الحبر من قلم الملك تشارلز يثير غضبه مجددا (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث وهو يعبر عن انزعاجه من تسرب الحبر من قلمه خلال توقيعه كتابا للزوار أمام الكاميرات في قلعة هيلزبورو قرب بلفاست.

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ووثق الفيديو في قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، ردّ فعل الملك بعد أن تسرب القلم الذي كان يستخدمه، حيث قال وهو يقف ويسلم القلم لزوجته كاميلا الملكة القرينة: "يا إلهي أنا أكره هذا القلم!".

من جهتها قالت كاميلا بينما كان زوجها يمسح أصابعه: "انظر، إن الحبر يسيل في كل مكان".

وعلق تشارلز الثالث وهو يبتعد عن المكان قائلا: "لا يمكنني تحمل هذا الشيء الدموي في كل مرة".

وتعد المرة الثانية التي يظهر فيها الملك منذ اعتلاءه المنصب الجديد، غضبا واضحا خلال مثل هذه الإجراءات، حيث أشار تشارلز بغضب إلى حاملة أقلام على الطاولة وطلب من أحد مساعديه أخذها عندما كان يوقع مستندات في لندن يوم السبت.

وزار تشارلز إيرلندا الشمالية ضمن جولة يقود خلالها مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبلته الحشود بالهتافات والكلمات الترحيبية قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

المصدر: وسائل إعلام بريطانية