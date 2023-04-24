إلغاء رحلات جوية في مطاري مدينتين ألمانيتين

نظم موظفون في مطاري برلين وهامبورغ إضرابات اليوم الاثنين وسط نزاع مستمر حول زيادة الرواتب، ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية في كلتا المدينتين الألمانيتين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أنه تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة في برلين و70 من أصل 240 رحلة قادمة.

كما أعلن مطار هامبورغ في ساعة مبكرة الصباح اليوم إلغاء 31 رحلة مغادرة من أصل 160 بسبب الإضراب الذي أعلنه اتحاد النقابات العمالية "فيردي" .

وبدأت الإضرابات في الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي، ومن المفترض أن تستمر حتى منتصف الليل.

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وتسعى النقابات لزيادة الضغط على أرباب العمل الذين تتفاوض معهم بشأن مكافآت ساعات العمل الإضافية، في عطلات نهاية الأسبوع على سبيل المثال.

ونظمت النقابات إضرابات متكررة خلال الأشهر الماضية للتأكيد على مطالبها، مع تضرر وسائل النقل المحلية ومستشفيات وخدمات عامة أخرى.

وتوصل مسؤولو الحكومة الألمانية والنقابات العمالية إلى اتفاق أجور لأكثر من 2.5 مليون عامل في القطاع العام نهاية الاسبوع، ما أنهى نزاعا طويلا واستبعد احتمال حدوث إضرابات شاملة، لكن الاتفاق لم يشمل موظفي المطارات.

المصدر: "أسوشيتد برس"