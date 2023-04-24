روسيا تستضيف مهرجان الشباب العالمي العام المقبل

صرحت رئيسة هيئة "روس مولوديوج" للشباب، كسينيا رازوفايفا، بأن 20 ألف شخص من 180 دولة بينها دول غير صديقة، سيشاركون في مهرجان الشباب العالمي، الذي سيعقد في روسيا عام 2024.

وقالت رازوفايفا، "تستضيف روسيا مهرجان الشباب العالمي في العام 2024، يعتبر هذا المهرجان حدثا كبيرا ومهما للغاية في هذه الظروف الصعبة، وسنؤكد مرة أخرى أن محاولات عزل بلدنا بأي شكل من الأشكال محاولات فارغة لا طائل منها، ومشاركة 20 ألف شاب في هذا الحدث، دليل على ذلك".

وأضافت، "من خلال تجربة التفاعل بين المنظمات الشبابية، التي تعمل الآن في مختلف بلدان العالم، أرى "اهتماما كبيرا" بروسيا، وبالرغم من الخدمات اللوجستية الصعبة، يتوافد المشاركون إلى بلدنا، ونتوقع مشاركة الشباب في منتدى الشباب العالمي من جميع أنحاء العالم دون قيود على البلدان".

ونوهت بأنه "بالنظر إلى المعطيات الفعلية على أرض الواقع، والاهتمام المتزايد من قبل الشباب، بروسيا وثقافتها، فإن محاولات الحكومات الغربية بعزل موسكو تبوء بالفشل، حتى في تجربة تنفيذ مشاريعنا الخاصة، التي تتضمن مسارا دوليا".

وتابعت: "من خلال مسابقة "التغيير الكبير"، ومسابقة "قادة روسيا"، وغيرها من المسابقات والجوائز الأخرى التي نقدمها كل عام، نرى توافد ممثلي جميع البلدان سواء كانوا ودودين أم غير ودودين، لأنه لا توجد دول غير صديقة، هناك أشخاص غير ودودين، هناك سياسيون غير ودودين، ويريد الشباب من مختلف البلدان القدوم إلينا، ونحن نرى هذا".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق مرسوما ينص على إقامة مهرجان الشباب العالمي في روسيا خلال شهري فبراير ومارس 2024.

المصدر: نوفوستي