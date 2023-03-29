بوتين يؤكد أهمية التعاون العلمي في العلاقات بين روسيا وبيلاروس

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا وبيلاروس، تتسم بطابع خاص متميز وهي ذات طبيعة تحالف حقيقي، ومكونها المهم هو التعاون التقليدي في المجالين العلمي والتكنولوجي.

جاء ذلك في تحية أرسلها الرئيس بوتين إلى مؤتمر العلماء الشباب في روسيا وبيلاروس، وتلاها السفير الروسي في مينسك بوريس غريزلوف.

إقرأ المزيد

وأضاف بوتين: "إنه أمر رمزي أن ينعقد هذا المنتدى عشية يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، الذي يعتبر عيدنا المشترك، ويجسد علاقات الصداقة الأخوية التي تعود إلى قرون بين الروس والبيلاروس ويوحد قيمهم الروحية".

وأضاف الرئيس الروسي، أنه تم في الآونة الأخيرة إنجاز الكثير في اتجاه التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي - وتعمل فرق البحث المختلطة بشكل فعال، ويجري تطوير مشاريع بحثية مشتركة واعدة، ويتم تبادل الخبرات المهنية بشكل منهجي من خلال المراكز الأكاديمية الرائدة.

كما أشار بوتين، إلى أهمية جذب العلماء الشباب إلى الشراكة بين روسيا وبيلاروس، لأن العلماء الشباب هم الذين سيحددون مستقبل العلوم الروسية والبيلاروسية لعقود قادمة.

المصدر: نوفوستي