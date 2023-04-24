استطلاع: الغالبية العظمى من الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن مرة أخرى

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 3 من أصل 4 أمريكيين لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بعد تقارير أنه سيعلن ترشحه لولاية ثانية هذا الأسبوع.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن 70٪ من الأمريكيين، من بينهم 51٪ من الديمقراطيين، لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بينما يدعم 26٪ هذه الخطوة.

وما يقرب من نصف المستجيبين الذين صوتوا بـ"لا" أشاروا إلى أن عمر بايدن هو مصدر قلقهم الرئيسي، فيما صنف 48٪ مخاوفهم بسبب سنه على أنها "كبيرة"، بينما قال 21٪ أنها كانت مصدر قلق بسيط، وقال 29٪ إن سنه ليس له أي علاقة.

وفي السياق، قال 60٪ من الأمريكيين إنهم لا يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يترشح للرئاسة في عام 2024، بينما 35٪ فقط يعتقدون أنه يجب عليه القيام بذلك.

المصدر: "فوكس نيوز"