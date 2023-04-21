تقارير: بايدن سيعلن ترشحه لولاية ثانية الأسبوع المقبل

رجحت وسائل إعلام أمريكية أن يعلن الرئيس جو بايدن، الأسبوع المقبل ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي أن أن" عن مصادر لم تحدداها، أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 أبريل، وهي الذكرى السنوية لانضمام بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب.

غير أن تقرير الصحيفة شدد على أن خطط فريق بايدن لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الإعلان يمكن إرجاؤه.

وبايدن الثمانيني هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ السادسة والثمانين في نهاية ولاية ثانية محتملة.

وحتى الآن يبدو أن ترامب هو خصم بايدن الرئيسي في الجانب الجمهوري، وهو ما سيفتح الباب أمام مشهد انتخابي يذكر بالعام 2020 عندما أظهرت الانتخابات الشرخ السياسي في البلاد.

والأسبوع الماضي اختتم بايدن رحلة الى إيرلندا مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024.

وصرح بايدن للصحافة قبل عودته إلى الولايات المتحدة "قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية"، مضيفا "سنعلن عن ذلك في وقت قريب نسبيا".

المصدر: أ ف ب