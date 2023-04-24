للمرة الثالثة.. إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثالثة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الرئيس المكسيسي إنه اضطر إلى تعليق جولته في شبه جزيرة يوكاتان، بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 للمرة الثالثة، مؤكدا أن حالته ليست حرجة.

وكتب لوبيز أوبرادور (69 عاما)، الذي اعترف بتاريخ من مشاكل القلب، أنه سيخضع للعزل الصحي "لبضعة أيام" في مكسيكو سيتي، مضيفا: "لأنني اضطررت إلى تعليق الجولة، سأكون في مكسيكو سيتي وأحتفل بعيد ميلاد (ابنه) خيسوس إرنستو عن بعد".

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

وأصيب لوبيز أوبرادور بكورونا في أوائل عام 2021 وتعافى بعد تلقيه ما وصفه في ذلك الوقت بأنه علاج تجريبي.

وفي يناير 2022، أعلن أنه أصيب بالفيروس مرة أخرى، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

المصدر: AP