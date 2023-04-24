مصدر: القوات الأوكرانية تبني معابر عائمة في اتجاه مدينة كراسني ليمان

أعلن مقدم الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن الوحدات الأوكرانية تقوم ببناء معابر عائمة جديدة عبر نهر سيفيرسكي دونيتس في اتجاه مدينة كراسني ليمان.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس" نقلا عن بيانات الاستخبارات الروسية: "تم في منطقة التجمعات السكنية زاكوتنويه وبلاتونوفكا ودرونوفكا اكتشاف معابر عائمة جديدة عبر نهر سيفيرسكي دونيتس. ولهذه المعابر الجديدة سعة وأغراض مختلفة".

وتابع أن القوات الأوكرانية استخدمت أثناء بناء هذه المعابر الوسائل الهندسية العادية والمواد الخردة، مضيفا أنه تم نشر الحراس في مناطق هذه المعابر.

المصدر: تاس