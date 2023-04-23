كييف تعلن استعدادها للهجوم المضاد عند تلقي الأسلحة

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن القوات الأوكرانية، ستكون جاهزة لشن الهجوم المضاد، عندما تتلقى الأسلحة من الدول الغربية.

وأضاف دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الايطالية نشرت يوم الأحد: "اليوم يتوقف كل ذلك على الشركاء، عندما تصل الأسلحة من جانبهم، سنكون مستعدين للهجوم المضاد. أود أن يظهر الحلفاء قدرا أكبر من الاجتهاد [في مسائل توريد السلاح]".

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في وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، بعد مراجعة تقييمات المخابرات الأمريكية من وثائق سرية للغاية، أن الولايات المتحدة ترى "أوجه قصور في تشكيل القوات والدعم" للجيش الأوكراني وتعتقد أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلا إلى "مكاسب متواضعة على الأرض".

من جانبه، قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إن القوات الروسية مستعدة لصد الهجوم المضاد المحتمل من جانب العدو.

ووفقا له، تبقى المهمة الرئيسية للجيش الروسي منع القوات الأوكرانية من حشد كمية كافية من القوات والمعدات الحربية، ولهذا السبب يدك الجيش الروسي مستودعات وتجمعات وقوات العدو.

المصدر: تاس