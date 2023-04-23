قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من القوات الخاصة إلى أوكرانيا (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، انطلاق الفوج الـ94 من قوات الحرس الوطني الروسي الخاصة إلى منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال قديروف: "مرة أخرى، الفوج العملياتي رقم 94 الشهير، والذي يحاول الأعداء تجنبه عاد للعمل وتوجهت دفعة إضافية من قواته إلى الجبهة".

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وأشار إلى أن مؤسسة "قديروف" الخيرية سلمت العسكريين 14 شاحنة "أورال" و10 سيارات دفع رباعي "أواز باتريوت".

وتابع: "بقيادة القائد الشجاع والمتمرس خاسمحمد غروزا محمدوف، سيتعبر القوات الطريق بشرف، وأنا على يقين تام بذلك".

وتمنى رئيس جمهورية الشيشان للمقاتلين التوفيق والنجاح والنصر السريع.

وأكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن قوات كييف تخسر في المعارك مع الجيش الروسي وحدات النخبة المعدة للهجوم المضاد في الربيع.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن جنرالات بريطانيين أن قوات كييف ستفقد المساعدة العسكرية الغربية والقدرة على القتال، إن فشلت في هجومها المضاد الذي تتوعد به.

المصدر: نوفوستي