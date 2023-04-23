ماكرون لا يستبعد وصول لوبان إلى السلطة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وصول زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، للسلطة في البلاد في غضون أربع سنوات، إن لم تتجاوب الحكومة الحالية مع التحديات.

وقال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة باريزيان ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تصور وصول لوبان إلى السلطة في غضون أربع سنوات: "ستصل مارين لوبان إلى السلطة إذا لم نتعلم كيفية التجاوب مع التحديات، وإذا استمرينا في تطوير اساليب الكذب أو إنكار الواقع، وأذا واصلنا انكار وجود المشاكل وتركنا الأوضاع على حالها. حينها من سيفوز؟".

في نهاية مارس، قالت مارين لوبان إنها لا تريد أن تكون رئيسة وزراء فرنسا، لكنها في الوقت نفسه لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2027 وللمرة الرابعة.

يظهر استطلاع للرأي نشر في أوائل أبريل، أن لوبان ستتغلب على الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في عدد الأصوات في حال أجريت انتخابات رئاسية فرنسية الآن.

المصدر: ريا نوفوستي.