عبد اللهيان: لا قيود لدينا على تطوير العلاقات الشامل بين إيران والإمارات

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه لا قيود على التطور الشامل للعلاقات بين البلدين.

وخلال الاتصال الهاتفي هنأ حسين أمير عبد اللهيان والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بعضهما البعض بحلول عيد الفطر المبارك، وناقشا القضايا الهامة الثنائية والإقليمية والدولية.

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وفي الإشارة إلى تطوير العلاقات بين إيران والإمارات، أكد أمير عبد اللهيان على أنه لا توجد أية قيود أمام تطوير العلاقات بين البلدين.

كما شدد وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي على أهمية تطوير التعاون في القطاع الخاص.

وبدوره أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى المصالح المشتركة للبلدين في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكد على الفرص المختلفة للتعاون المشترك.

وبشأن الأوضاع الجديدة في المنطقة، قال الشيخ عبدالله بن زايد "شهدنا في الأسابيع الأخيرة تعزيز التعاون في المنطقة بما في ذلك العلاقات الجيدة بين طهران والرياض والأوضاع الجديدة في سوريا".

كما دعا وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي بعضهما البعض لزيارة بلادهما.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية