اتصال بين بن زايد وعبداللهيان.. مشاورات نشطة تجري بين البلدين

بحث وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، والإمارات عبدالله بن زايد، في اتصال هاتفي السبت، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتبادلا التهاني بعيد الفطر المبارك.

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وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، فقد وصف عبداللهيان العلاقات بين البلدين بأنها في طور التقدم، مضيفا أن "اجتماعات ومشاورات نشطة تجري بين مسؤولي البلدين"، وقال: "لا حدود للتطور الشامل للعلاقات بين إيران والإمارات".

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بصورة متزايدة، بما في ذلك في القطاع الخاص.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي في معرض إشارته إلى المصالح المشتركة للبلدين في تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، على مختلف فرص التعاون المشترك.

وبشأن الأوضاع الجديدة في المنطقة، قال وزير الخارجية الإماراتي إنه "شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة تعزيز التعاون في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين طهران والرياض والظروف الجديدة في سوريا".

ووفق ما أوردت الخارجية الإيرانية، فقد تبادل الوزيران الدعوة للسفر إلى أبو ظبي وطهران.

المصدر: RT