البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار في السودان

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى الحوار في مواجهة الوضع الخطير في السودان في وقت دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

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وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس "للأسف فإن الوضع يبقى خطرا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار".

وأضاف "أدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.

وأخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم اليوم وعلقت عملها، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء لمواطنيها ورعايا آخرين.

المصدر: أ ف ب