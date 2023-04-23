إثيوبيا سهلت و3 دول لعبت "دورا حاسما".. الكشف عن تفاصيل إجلاء أمريكيين من السودان

كشف وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان لويد أوستن وأنتوني بلينكن بعض تفاصيل العملية العسكرية في السودان التي أفضت إلى إجلاء طاقم السفارة الأمريكية وأسرهم من العاصمة السودانية.

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وقال أوستن إن الجيش الأمريكي أجرى عملية ناجحة تم تنفيذها بدقة واحترافية فائقة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية بأمان من السودان.

وتحدث أوستن عن دور حاسم لعبته كل من جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية في نجاح هذه العملية.

من جهتها، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطائرات الأمريكية التي نفذت عملية إجلاء الدبلوماسيين دخلت من الأجواء الإثيوبية.

وقالت الخارجية إنها أجلت عددا من الدبلوماسيين الأجانب كانوا في السفارة أثناء تنفيذنا عملية الإجلاء، لكن الظروف الراهنة في السودان لا تمكن من إجلاء المواطنين الأمريكيين ولا نتوقع أن يتغير الوضع قريبا، مشيرة إلى أن البنتاغون سينقل قطعا بحرية إلى قبالة سواحل السودان على البحر الأحمر تحسبا لوصول أمريكيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل مراقبة الأوضاع على الأرض في السودان لتحديد ممرات آمنة يستخدمها المدنيون.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن بلاده اتخذت إجراءات لإخلاء السفارة الأمريكية في الخرطوم ووقف عملياتها بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدا إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وذويهم من السفارة في الخرطوم.

يأتي ذلك، مع دخول المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسبوعها الثاني، وفشل تطبيق الهدنة المؤقتة المعلنة.

المصدر: وكالات