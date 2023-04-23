الخارجية الأمريكية تنفي التنسيق مع قوات الدعم السريع في عمليات إجلاء رعاياها من السودان

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، الكلام الصادر عن قوات الدعم السريع، الذي أشار إلى أنه تم تنسيق عمليات إجلاء الأمريكيين من السودان معها أو أن العملية تمت بمشاركتها.

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وقالت الخارجية الأمريكية إن "بيان الدعم السريع بأننا نسقنا معها الإجلاء أو أن العملية تمت بمشاركتها ليس صحيحا".

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تواصلت مع كل من عبدالفتاح البرهان قائد الجيش ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع لضمان إتمام عملية إجلاء الدبلوماسيين بسلام.

يأتي ذلك ردا على بيان صادر بوقت مبكر اليوم الأحد عن قوات الدعم السريع، قالت فيه إنها قامت "بالتنسيق" مع القوات الأمريكية لإجلاء الدبلوماسيين وأسرهم من سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تتواصل مع طرفي الصراع في السودان لحثهما على وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أنها ستواصل التنسيق مع حلفائها في إفريقيا والعالم العربي للضغط من أجل وقف القتال في السودان.

وكشفت أنها أجلت عددا من الدبلوماسيين الأجانب كانوا في السفارة الأمريكية أثناء تنفيذنا عملية الإجلاء، لافتة إلى أن "الظروف الراهنة في السودان لا تمكننا من إجلاء مواطنينا ولا نتوقع أن يتغير الوضع قريبا".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن البنتاغون سيواصل مراقبة الأوضاع على الأرض في السودان لتحديد ممرات آمنة يستخدمها المدنيون.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن اليوم الأحد إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وذويهم من السفارة في الخرطوم، لافتا إلى أنه تم تعليق عمل السفارة وأنشطتها مؤقتا.

المصدر: وكالات