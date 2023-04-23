رئيس وزراء ساكسونيا ينتقد بيربوك لقلة الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا

انتقد رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لعدم العمل دبلوماسيا من أجل حل الأزمة الأوكرانية.

وشدد كريتشمر، الذي ينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على أن السلطات الألمانية لا تبذل حتى القليل من الجهود الدبلوماسية لحل الوضع في أوكرانيا.

وأضاف كريتشمر في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاغ" نشرت اليوم الأحد: "وزيرة الخارجية أنالينا ببيربوك، تعتقد أن الوقت الحالي ليس وقت المفاوضات، بل وقت توريد السلاح. هذا ما يقلق الكثير من الناس ومن ضمنهم أنا. الدبلوماسية كانت وتبقى دائما، وسيلة لحل النزاعات. أنا أعتبر أنه من الخطأ أن تتخلى ألمانيا عن هذا الموقف".

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وردا على سؤال حول موعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، أكد كريتشمر أن الأمر يعتمد على "جهود ألمانيا وأوروبا لإيجاد حلول دبلوماسية".

ويشار إلى أن الموقف الرسمي للسلطات الألمانية، هو أن أوكرانيا وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت ستبدأ المفاوضات مع روسيا. وتعارض برلين "السلام الذي يتم فرضه".

المصدر: تاس