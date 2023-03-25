 
مباشر

الخارجية الروسية: الرد على طرد برلين دبلوماسيينا جاهز وسيعجب بيربوك

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الرد على طرد برلين دبلوماسيينا جاهز وسيعجب بيربوك
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v00e

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا أصبح جاهزا، وأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعاني من "هوس الجاسوسية".

وقال المصدر لوكالة نوفوستي: "الرد الصارم على هذه الخطوات غير الصحيّة من برلين جاهزة بالفعل -وسينال إعجابها."

هذا وذكرت صحيفة "Focus" الألمانية في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الألمانية تخطّط لطرد أكثر من 30 دبلوماسي روسي معتمد في برلين.7

إقرأ المزيد
"فوكس": الخارجية الألمانية تخطط لطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا

وذكرت أن الذريعة تتمثل في الاشتباه في استخدام الدبلوماسيين حصانتهم الدبلوماسية لتجنيد مخبرين ألمان بصورة غير قانونية من قطاعات السياسة والأعمال والعلوم والجيش بهدف "عمليات تخريب أو تضليل يتم التخطيط لها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا