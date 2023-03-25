الخارجية الروسية: الرد على طرد برلين دبلوماسيينا جاهز وسيعجب بيربوك

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا أصبح جاهزا، وأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعاني من "هوس الجاسوسية".

وقال المصدر لوكالة نوفوستي: "الرد الصارم على هذه الخطوات غير الصحيّة من برلين جاهزة بالفعل -وسينال إعجابها."

هذا وذكرت صحيفة "Focus" الألمانية في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الألمانية تخطّط لطرد أكثر من 30 دبلوماسي روسي معتمد في برلين.7

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وذكرت أن الذريعة تتمثل في الاشتباه في استخدام الدبلوماسيين حصانتهم الدبلوماسية لتجنيد مخبرين ألمان بصورة غير قانونية من قطاعات السياسة والأعمال والعلوم والجيش بهدف "عمليات تخريب أو تضليل يتم التخطيط لها".

المصدر: نوفوستي