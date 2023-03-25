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"فوكس": الخارجية الألمانية تخطط لطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا

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Legion-Media
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أفادت مجلة "فوكس" بأن وزارة الخارجية الألمانية بصدد طرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا في سفارة موسكو لدى برلين، بزعم "الاشتباه بممارستهم التجسس".

وأضافت الصحيفة وفقا لمعلومات حصلت عليها من الأجهزة الأمنية الألمانية، أن "الدبلوماسيين يشتبه في إساءة استخدامهم للحصانة الدبلوماسية بتجنيد متعاونين ألمان من العاملين في مجالات السياسة والأعمال والعلوم والجيش للقيام بعمليات تخريبية أو عمليات تضليل مخطط لها".

المصدر: نوفوستي

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