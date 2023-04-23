زاخاروفا: كييف ستطالب حلفاءها بخلع قمصان نومهم من أجلها

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من طلب نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك حلفاء كييف بمضاعفة دعمهم العسكري، وقالت إنه سيطالبهم لاحقا بخلع قمصان نومهم.

وأرفقت زاخاروفا تصريحات ميلنيك حول الحاجة إلى "زيادة المساعدات العسكرية لكييف بعشرة أضعافها"، وأضافت: "وخلع قمصان نومهم أيضا".

وأعلن ميلنيك في وقت سابق أن كييف بحاجة لزيادة الحلفاء المساعدات العسكرية لعشرة أضعافها، داعيا إياهم إلى تجاوز الخطوط الحمر التي رسموها تفاديا للصدام مع روسيا.

المصدر: نوفوستي