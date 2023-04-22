 
مباشر

مستشار أوكراني سابق: مصير زيلينسكي متوقف على نتيجة هجوم الربيع

أخبار العالم

مستشار أوكراني سابق: مصير زيلينسكي متوقف على نتيجة هجوم الربيع
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6da

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المضاد، قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال سوسكين: "الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والديني في أوكرانيا شديد الصعوبة، وآخر ما يحول دون انفجار داخلي هو الأمل بشن هجوم".

إقرأ المزيد
بريغوجين يناشد كييف الرأفة بحياة عشرات الآلاف من جنودها
بريغوجين يناشد كييف الرأفة بحياة عشرات الآلاف من جنودها

وأكد أن جميع المؤشرات تشير إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من شن الهجوم، نظرا للنقص الحاد في المعدات والذخيرة.

وأشار إلى أن هذا الوضع تطور بسبب حقيقة أن الإمدادات الغربية لم تكن كافية لمواجهة القوات الروسية.

واعتبر "أنه ليس لدى زيلينسكي فرصة لاختراق الدفاعات".

وشدد على أن الوضع على مسرح العمليات يزداد سوءا، وليس لدى كييف أي فرصة للضرب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا