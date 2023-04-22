"الإيكونوميست": هجوم كييف المضاد محفوف بالمخاطر وعلى أوكرانيا وأسيادها الاستعداد للأسوأ

أكدت مجلة "الإيكونوميست" أن الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى وقوع القوات الأوكرانية في الحصار.

وقالت المجلة: "في أي هجوم تحتاج أوكرانيا إلى قواتها لتتجاوز القوات المدافعة، وهذا ممكن في مناطق معينة فقط. وحتى إذا تمكنت كييف من اختراق الدفاعات الروسية، فمن الضروري التصرف بحذر، وإلا فإن القوات الأوكرانية تخاطر بالوقوع في الحصار".

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وأشارت إلى أنه على كييف وأسيادها الغربيين الاستعداد للأسوأ أو لتحقيق نجاحات ضئيلة خلال تنفيذ هذه الخطة.

وأكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن فشل قوات كييف في هجوم الربيع المضاد، قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي