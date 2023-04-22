وزير الدفاع السويدي: على أوكرانيا الاستعداد لحرب استنزاف طويلة

أعرب وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، عن ثقته في طول أمد الأزمة الأوكرانية، ودعا كييف إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة.

قال جونسون: "أعتقد أنه يجب أن نكون مستعدين لأن النزاع يمكن أن يكون طويلا، للأسف".

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ودعا الحلفاء إلى التأكد من أن لديهم القدرة على توفير اللوجستيات والذخيرة وقطع الغيار للقوات الأوكرانية.

وحذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وقت سابق، من أن أوكرانيا قد تتعرض للتدمير في غضون عام ونصف العام إذا لم يتم التوصل إلى حل النزاع هناك.

المصدر: RT