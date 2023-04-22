قوات كييف تقصف 3 مدن في جمهورية دونيتسك بـ26 قذيفة
Sputnik
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت مدن دونيتسك وغورلوفكا وفلاديميروفكا في الجمهورية بـ26 قذيفة من عيار 155 مم.
وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك من قرية كارلوفكا بـ4 قذائف. واستهدفت مدينة غورلوفكا من بلدة شيربينوفكا بـ4 قذائف. وسقطت 18 قذيفة على مدينتي فلاديميروفكا كاترينوفكا.
ودعا النائب السابق لقائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، قوات كييف إلى التقدم حيث لا يوجد جنود روس كالألمان عام 1941، متجاهلا مصير جحافل هتلر، وهزيمتها النكراء.
المصدر: نوفوستي