دعا النائب السابق لقائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، قوات كييف إلى التقدم حيث لا يوجد جنود روس كالألمان عام 1941، متجاهلا مصير جحافل هتلر، وهزيمتها النكراء.

وقال كريفونوس: "يمكن حفر ألف خندق، ولكن إذا لم يكن هناك أشخاص فيها، فسيكون ذلك عديم الجدوى. دعونا نتذكر مثال على ذلك خط ستالين، الذي لم ينجح عام 1941، وعبره الألمان في يومين أو ثلاثة وواصلوا هجومهم. بالنسبة لنا، الشيء الرئيسي هو الهجوم من المكان الذي لا يكون فيه روس داخل الخنادق".

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وأشار إلى أن الجيش الروسي يتفوق بشكل كبير على الجيش الأوكراني من حيث القدرة على بناء التحصينات.

وأضاف أن موسكو أولت دائما اهتماما خاصا بالهياكل الدفاعية، بينما تجاهلت سلطات كييف ذلك.

المصدر: نوفوستي