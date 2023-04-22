مستشار سابق للبنتاغون يكشف ما يوحد الإدارة الأمريكية ونظام كييف

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن القادة العسكريين والسياسيين في واشنطن وكييف متحدون في جشعهم وجني الأرباح من النزاع.

وقال ماكغريغور "بدأت أفكر بأن الشيء الوحيد الذي يوحد حكومة الولايات المتحدة ونظام كييف هو الجشع".

وأكد أن الأزمة الأوكرانية مربحة جدا للبيت الأبيض لدرجة أنه ليس مستعدا للموافقة على حلها السريع.

وأشار إلى أن واشنطن تجني الأرباح من إنتاج ونقل الأسلحة للقوات الأوكرانية، ومن تدريب الجنود الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي