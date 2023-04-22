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البيت الأبيض: المعلومات حول دور فريق بايدن في فضيحة كمبيوتر نجله مضللة

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البيت الأبيض: المعلومات حول دور فريق بايدن في فضيحة كمبيوتر نجله مضللة
Globallookpress
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صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، بأن معلومات اللجنة القضائية بمجلس النواب حول مشاركة فريق الرئيس جو بايدن الانتخابي في إخفاء حادث كمبيوتر هانتر بايدن، مضللة إلى حد كبير.

وكتب سامس على "تويتر": "يُظهر النص الذي صدر مؤخرا عن اللجنة القضائية بمجلس النواب أن هذا كان تسريبا اختياريا مضللا إلى حد كبير".

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واتهم سامس، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان بالوقوف وراء التسريبات والذي لديه "تاريخ موثق جيدا" بمثل هذه التسريبات من أجل التلاعب بالإعلام لخدمة المصالح السياسية لحزبه.

وأكدت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق أن مقر الرئيس، جو بايدن، حاول إخفاء حادث الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن قبل الانتخابات.

المصدر: نوفوستي

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