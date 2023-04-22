روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا
Sputnik
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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت عن ترحيل أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو، وذلك ردا على طرد موظفين بالبعثات الدبلوماسية الروسية من ألمانيا.
جاء ذلك في تصريح أدلت به زاخاروفا في حوار مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، حيث قالت "أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا يتم طردهم من روسيا".
وفي وقت سابق اليوم أشارت الخارجية الروسية إلى أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا بشكل جماعي، ونددت بخطوة برلين هذه، متوعدة بالرد بالمثل.
المصدر: وكالات