موسكو تندد بقرار برلين طرد دبلوماسيين روس وتعد برد مناسب

نددت وزارة الخارجية الروسية، بقرار برلين، طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا، وتوعدت برد مناسب.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن برلين بقرارها طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، تصر على تدمير العلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك الدبلوماسية منها.

وأشارت الوزارة إلى أن ألمانيا أخلت بتصريحاتها حول عدم رغبتها في الإعلان عن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس، من خلال وسائل الإعلام.

وأضافت الوزارة، أن روسيا سوف "ترد" على الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من برلين، منوهة بأن الجانب الروسي قرر طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك تحديد العدد الأقصى المسموح بتواجده لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في موسكو".

وألمحت الوزارة إلى أنه تم إخطار السفير الألماني لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، بهذا القرار رسميا، خلال استدعائه لوزارة الخارجية الروسية في الـ 5 من أبريل الجاري.

المصدر: تاس